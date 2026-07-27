356 поваленных деревьев убрали в Ростове после урагана

Известно, что на утро 27 июля остаются обесточенными девять высоковольтных линий и более 38 линий низкого напряжения. За прошедшие сутки свет вернули в 2600 домов, где живут 15 тысяч человек. На восстановлении задействованы 30 бригад и 28 единиц техники. Кроме того, зафиксировано более 300 обрывов линий наружного освещения. Их ремонтируют шесть бригад.