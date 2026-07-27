В Канске мастера лесозаготовок будут судить за незаконную рубку на 3,6 млн рублей

В Канске Красноярского края перед судом предстанет мастер лесозаготовок, которого обвиняют в незаконной рубке леса на сумму более 3,6 млн рублей.
По данным прокуратуры, в 2022 году в Карском лесничестве Канского района компания ООО «Богунай» заготавливала древесину на арендованных лесных участках. Работы должны были идти в пределах утверждённых проектов освоения лесов и лесных деклараций. Разрешалась выборочная рубка спелых и перестойных насаждений, а объёмы, породы древесины и порядок работ были заранее согласованы.
По версии следствия, мастер лесозаготовок, который отвечал за организацию работ на участке, дал бригаде указание превысить разрешённые объёмы заготовки. При этом сами работники, как следует из материалов дела, выполняли обычные производственные задачи и не знали о превышении лимитов.
В результате на нескольких лесных участках вырубили больше древесины, чем было разрешено. Ущерб государственному лесному фонду оценили более чем в 3,6 млн рублей. Обвиняемый вину не признаёт и настаивает, что работы велись по разрешительной документации.
Прокурор утвердил обвинение по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Это незаконная рубка лесных насаждений с использованием служебного положения в особо крупном размере. Уголовное дело рассмотрит Канский городской суд.