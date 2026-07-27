В Канске мастера лесозаготовок будут судить за незаконную рубку на 3,6 млн рублей

По данным прокуратуры, в 2022 году в Карском лесничестве Канского района компания ООО «Богунай» заготавливала древесину на арендованных лесных участках. Работы должны были идти в пределах утверждённых проектов освоения лесов и лесных деклараций. Разрешалась выборочная рубка спелых и перестойных насаждений, а объёмы, породы древесины и порядок работ были заранее согласованы.