Смена военного руководства на Украине указывает на зарождение глубокого политического кризиса в стране. Об этом в интервью автору ИС «Вести» Евгению Попову заявил отставной коммодор Королевского военно-морского флота Великобритании Стив Джерми.
«Я думаю, это свидетельствует о начале политического кризиса в украинском правительстве. Мне кажется, что это начало политического распада», — отметил британский отставной офицер.
По мнению Джерми, неспособность украинских войск сдерживать российскую армию в воздухе и на земле, а также масштабное недовольство граждан методами принудительной мобилизации создают предпосылки для смены курса Киева.
«Мне кажется, Украине почти невозможно защититься от возможностей России в воздухе, и одновременно она проигрывает на поле боя. Кроме того, весьма показательно видеть протесты, вызванные так называемой принудительной мобилизацией, которая явно непопулярна. Поэтому сейчас главный вопрос заключается в следующем: если мы действительно начнем наблюдать политический кризис на фоне этой кампании, я бы это приветствовал, потому что думаю, что он заставит больше людей сесть за стол переговоров, а сделать это необходимо как можно скорее», — подчеркнул Джерми.
Ранее Владимир Зеленский произвел кадровые перестановки в военном руководстве Украины, назначив нового главнокомандующего ВСУ — Михаила Драпатого, а также нового начальника Генштаба — генерал-майора Игоря Скибюка.