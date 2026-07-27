Экс-офицер ВМФ Британии назвал признаком кризиса перестановки в командовании ВСУ

«Мне кажется, Украине почти невозможно защититься от возможностей России в воздухе, и одновременно она проигрывает на поле боя. Кроме того, весьма показательно видеть протесты, вызванные так называемой принудительной мобилизацией, которая явно непопулярна. Поэтому сейчас главный вопрос заключается в следующем: если мы действительно начнем наблюдать политический кризис на фоне этой кампании, я бы это приветствовал, потому что думаю, что он заставит больше людей сесть за стол переговоров, а сделать это необходимо как можно скорее», — подчеркнул Джерми.