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Экс-офицер ВМФ Британии назвал признаком кризиса перестановки в командовании ВСУ

Смена командования ВСУ на фоне неудач на фронте и протестов против принудительной мобилизации указывает на начало политического кризиса на Украине. Об этом заявил отставной коммодор ВМФ Великобритании Стив Джерми, выразив надежду, что это заставит Киев вернуться за стол переговоров.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Смена военного руководства на Украине указывает на зарождение глубокого политического кризиса в стране. Об этом в интервью автору ИС «Вести» Евгению Попову заявил отставной коммодор Королевского военно-морского флота Великобритании Стив Джерми.

«Я думаю, это свидетельствует о начале политического кризиса в украинском правительстве. Мне кажется, что это начало политического распада», — отметил британский отставной офицер.

По мнению Джерми, неспособность украинских войск сдерживать российскую армию в воздухе и на земле, а также масштабное недовольство граждан методами принудительной мобилизации создают предпосылки для смены курса Киева.

«Мне кажется, Украине почти невозможно защититься от возможностей России в воздухе, и одновременно она проигрывает на поле боя. Кроме того, весьма показательно видеть протесты, вызванные так называемой принудительной мобилизацией, которая явно непопулярна. Поэтому сейчас главный вопрос заключается в следующем: если мы действительно начнем наблюдать политический кризис на фоне этой кампании, я бы это приветствовал, потому что думаю, что он заставит больше людей сесть за стол переговоров, а сделать это необходимо как можно скорее», — подчеркнул Джерми.

Ранее Владимир Зеленский произвел кадровые перестановки в военном руководстве Украины, назначив нового главнокомандующего ВСУ — Михаила Драпатого, а также нового начальника Генштаба — генерал-майора Игоря Скибюка.

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