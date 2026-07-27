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Врач ВолгГМУ Белан оценила климат Волгограда при аллергии на березу

Названы 3 региона России, где волгоградцам легче перенести аллергию.

Климат в Волгограде способен облегчить состояние людей с аллергией на пыльцу березы. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор Элеонора Белан из Волгоградского государственного медицинского университета.

По словам эксперта, пыльцы березы в воздухе региона намного меньше, чем на севере страны. Поэтому людям с такой формой аллергии здесь может быть значительно легче. Климатотерапия является одним из методов восстановительного лечения, однако подход к ее назначению должен быть строго индивидуальным. Для больных важно максимальное ограничение контакта со значимыми аллергенами.

Элеонора Белан также отметила, что солнечный климат региона помогает людям с некоторыми формами атопического дерматита. Дозированное воздействие солнечных лучей способствует выработке витамина D, который обладает иммуномодулирующим эффектом и применяется в комплексном лечении.

Альпийский климат, встречающийся в России на Кавказе и Алтае, лучше подходит пациентам с высокой чувствительностью к клещу домашней пыли, — пишет РИА.

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