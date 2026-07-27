Врач ВолгГМУ Белан оценила климат Волгограда при аллергии на березу

По словам эксперта, пыльцы березы в воздухе региона намного меньше, чем на севере страны. Поэтому людям с такой формой аллергии здесь может быть значительно легче. Климатотерапия является одним из методов восстановительного лечения, однако подход к ее назначению должен быть строго индивидуальным. Для больных важно максимальное ограничение контакта со значимыми аллергенами.