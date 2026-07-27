Экс-чиновник из Дудинки получил 3 года за мошенничество с квартирами сирот

В Дудинке суд вынес приговор бывшему чиновнику за мошенничество с квартирами для сирот. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Бывший чиновник, отвечавший за покупку жилья для детей-сирот, организовал схему обогащения. Он находил владельцев однокомнатных квартир и предлагал продать их администрации по завышенной цене. Разницу продавцы отдавали чиновнику. Для правдоподобия он привлёк знакомого риелтора, который размещал объявления с завышенной стоимостью.
По такой схеме управление образования приобрело две квартиры за 3,8 и 3,79 миллиона рублей. Продавцы передали фигурантам 900 тысяч рублей. Затем чиновник продал муниципалитету квартиру своей супруги, также по завышенной цене, заработав ещё 880 тысяч рублей.
Общая сумма хищения составила почти 1,8 миллиона рублей. Суд признал экс-чиновника виновным в мошенничестве и приговорил к 3 годам колонии общего режима.
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