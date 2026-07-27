Экс-чиновник из Дудинки получил 3 года за мошенничество с квартирами сирот

По такой схеме управление образования приобрело две квартиры за 3,8 и 3,79 миллиона рублей. Продавцы передали фигурантам 900 тысяч рублей. Затем чиновник продал муниципалитету квартиру своей супруги, также по завышенной цене, заработав ещё 880 тысяч рублей.