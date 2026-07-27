Новочеркасск не нашел поставщика котельной за 50,5 млн рублей

Кроме того, предусмотрен наружный утепленный бак запаса химически очищенной воды объемом 10 куб. м, установка утепленного стального горизонтального резервуара из стали для эксплуатации при температуре не ниже −40°С, монтаж бетонного основания под котельную и дымовую трубу, ограждение по периметру с отступом 6 м с каждой стороны и высотой не менее 2,5 м, а также системы видеонаблюдения и освещения.