Глеб Никитин: 76% лесных пожаров в Нижегородской области выявлено системой авиапатрулирования

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своём канале в мессенджере MAX о работе системы авиапатрулирования, развернутой в регионе на пожароопасный период. Система обеспечивает до 580 летных часов в год и фиксирует до 76% выявляемых лесных возгораний, автоматически обнаруживая задымления на расстоянии до 20 км. В этом году благодаря авиамониторингу уже обнаружили и оперативно потушили два пожара.
В зоне особого внимания — леса Борского, Воскресенского, Михайловского и Выксунского лесничеств, где по опыту чаще всего возникают возгорания. Параллельно действует наземная служба патрулирования: 255 маршрутов общей протяжённостью около 17 тыс. км. По словам главы региона, эффективная охрана лесов входит в задачи национального проекта «Экологическое благополучие» и Народной программы.
«Сейчас в разгаре сезон сбора грибов и ягод. Прошу любителей “тихой охоты” помнить о правилах безопасности. Не бросайте окурки, не разводите костры в неподготовленных местах. Даже выброшенная бутылка в солнечную погоду может сработать как линза и стать причиной пожара. Забота о лесах — это общее дело!» — обратился к нижегородцам Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что 64 пожара потушили в Нижегородской области за минувшую неделю.