Глеб Никитин: 76% лесных пожаров в Нижегородской области выявлено системой авиапатрулирования

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своём канале в мессенджере MAX о работе системы авиапатрулирования, развернутой в регионе на пожароопасный период. Система обеспечивает до 580 летных часов в год и фиксирует до 76% выявляемых лесных возгораний, автоматически обнаруживая задымления на расстоянии до 20 км. В этом году благодаря авиамониторингу уже обнаружили и оперативно потушили два пожара.