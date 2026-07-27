«Мысли становятся тише»: Игорь Седых похвалился целой корзиной грибов

Министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых рассказал, что каждый год с удовольствием выбирается за грибами. Кадрами очередного «улова» он поделился в своем канале в мессенджере МАХ.
«Вкус лета в корзине с грибами — сегодня повезло набрать душистых лисичек», — написал он.
По словам министра, мысли становятся тише после нескольких часов на природе. Можно обдумать то, на что «не хватило времени в рабочем графике».
«Именно поэтому каждый год с удовольствием выбираюсь за грибами. А дальше самое приятное — вместе с семьей приготовить что-нибудь вкусное. Такие летние моменты точно ценнее, когда их можно разделить с близкими», — добавил Игорь Седых.
Напомним, что в лысковских лесах нашли гигантский гриб-баран. Плодовое тело может достигать 30 сантиметров в диаметре и весить почти 2 килограмма.