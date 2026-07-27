«Мысли становятся тише»: Игорь Седых похвалился целой корзиной грибов

«Именно поэтому каждый год с удовольствием выбираюсь за грибами. А дальше самое приятное — вместе с семьей приготовить что-нибудь вкусное. Такие летние моменты точно ценнее, когда их можно разделить с близкими», — добавил Игорь Седых.