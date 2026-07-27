«АиФ» дал старт четвёртому этапу проекта «Формула успеха»

«Но парадокс в том, — продолжил Лисицин, — что именно этот успех и востребованность приводят основателя к кризису. Он оказывается на зрелом рынке, где люди смотрят на него уже не просто как на доброго человека, а как на провайдера конкретной социальной услуги. В этот момент многие руководители обнаруживают, что внешний рост есть, а внутреннего — нет. Нет бухгалтерии, ИТ-инфраструктуры, они не умеют системно вести коммуникации, и все дела продолжает тянуть один основатель. Это можно назвать “пропастью”, которую необходимо пройти, чтобы состояться как организация. Выход: профессионализация. Нужно взращивать компетенции внутри НКО, в том числе, конечно, навыки работы с медиа».