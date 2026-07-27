За выходные в Красноярском крае задержали более 120 пьяных водителей

В Госавтоинспекции обратились к жителям края с просьбой не оставаться равнодушными. Если вы стали свидетелем того, как за руль садится явно нетрезвый человек, нужно сразу сообщить об этом в Госавтоинспекцию, чтобы предотвратить беду. В Красноярске для таких сообщений открыли специальную «Синюю линию»: 8 (391) 263−10−19. А на остальной территории региона подобные звонки принимают на единый номер 112.