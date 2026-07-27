В Гвардейском районе в ДТП погибла пассажирка, водитель превысил скорость

В Гвардейском районе Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с погибшей. Авария произошла 26 июля в 18:22 на 7-м километре автодороги «Зеленополье — Семеново — Каштаново». 22-летний водитель «Фольксвагена» из посёлка Семеново не справился с управлением из-за превышения скорости и врезался в придорожное дерево. 38-летняя пассажирка скончалась на месте,…