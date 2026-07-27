В Нижегородской области арестовали двух братьев за попытку похищения

В отношении двух братьев было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «а», «в» части 2 статьи 126 УК РФ (покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). На следующий день братья были задержаны, им было предъявлено обвинение.