Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области арестовали двух братьев за попытку похищения

В городе Бор арестовали двух братьев за попытку похищения девушки с остановки.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Двое братьев, пытавшихся похитить приглянувшуюся им девушку с остановки общественного транспорта в городе Бор, арестованы на 2 месяца, сообщила пресс-служба Борского городского суда Нижегородской области.

По версии следствия, 22 июля братья, проезжая на автомобиле мимо автобусной остановки «ФОК Красногорка», заметили девушку и решили ее похитить. Они, применяя насилие и угрожая потерпевшей, схватили ее и попытались усадить на заднее сидение своей машины. Девушка активно сопротивлялась, лишь благодаря вмешательству прохожих ей удалось спастись.

В отношении двух братьев было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «а», «в» части 2 статьи 126 УК РФ (покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). На следующий день братья были задержаны, им было предъявлено обвинение.

«Постановлениями Борского городского суда Нижегородской области обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 22 сентября 2026 года включительно», — говорится в сообщении.