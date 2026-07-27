Белгородской области перечислили 2 млрд на новые дома для жителей приграничья

В понедельник, 27 июля, из федерального бюджета в Белгородскую область поступил очередной транш в размере 2 млрд руб., который пойдет на приобретение новых домов и квартир для жителей региона, потерявших жилье из-за обстрелов и атак со стороны ВСУ. Об этом врио губернатора Александр Шуваев сообщил в своем Telegram-канале.