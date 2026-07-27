Деятельность Молодежного парламента оценят по критериям эффективности

«Принятый закон — логическое продолжение курса на переформатирование деятельности Молодежного парламента. Наша задача состояла в том, чтобы превратить его из дискуссионной площадки в полноценный инструмент создания и реализации инициатив, востребованных молодежью. Закрепление ключевых показателей эффективности — это переход от формального участия к измеримому результату. Мы рассчитываем, что обновленные подходы позволят Молодежному парламенту выдвигать больше конкретных законодательных предложений и социальных проектов, которые найдут реальное применение в жизни Воронежской области», — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов.