Деятельность Молодежного парламента оценят по критериям эффективности

Воронежская областная Дума одобрила изменения в закон «О Молодежном парламенте Воронежской области» на 11-м пленарном заседании. Инициатором корректировок выступил непосредственно Молодежный парламент региона.
Документ направлен на актуализацию действующего законодательства и повышение эффективности работы молодежного представительного органа.
Принятым законом Молодежный парламент наделяется новым полномочием по утверждению ключевых показателей эффективности (КПЭ) своей деятельности. Такая практика уже реализована в некоторых регионах России и включает оценку работы по таким направлениям, как содействие законотворчеству, экспертно-аналитическая деятельность, публичная активность и взаимодействие с территориями.
«Введение критериев оценки призвано повысить мотивацию членов парламента и укрепить их ответственность за решение поставленных задач», — отметила председатель Молпарламента Мария Русина, представляя законопроект.
Кроме того, новым законом уточняются возрастные рамки членства в Молодежном парламенте. Предельный возраст участника установлен на уровне 35 лет включительно, что приведено в соответствие с федеральным законодательством о молодежной политике. В связи с этим достижение возраста 36 лет отнесено к основаниям для досрочного прекращения полномочий члена парламента.
Документом также закрепляется норма о выдаче членам Молодежного парламента удостоверений установленного образца. Положение, описание и образец удостоверения станут приложениями к Положению о Молодежном парламенте, которое утверждается областной Думой. Кроме того, внесены изменения в положения, регламентирующие сроки созыва первого заседания нового состава и вопросы обеспечения деятельности Молодежного парламента.
«Принятый закон — логическое продолжение курса на переформатирование деятельности Молодежного парламента. Наша задача состояла в том, чтобы превратить его из дискуссионной площадки в полноценный инструмент создания и реализации инициатив, востребованных молодежью. Закрепление ключевых показателей эффективности — это переход от формального участия к измеримому результату. Мы рассчитываем, что обновленные подходы позволят Молодежному парламенту выдвигать больше конкретных законодательных предложений и социальных проектов, которые найдут реальное применение в жизни Воронежской области», — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов.