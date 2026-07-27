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Пограничники рассказали, где в Калининградской области нельзя передвигаться на лодках и нырять с аквалангом

Запрет распространяется также на ловлю рыбы и любую другую хозяйственную деятельность.

Источник: Клопс.ru

В пограничным управлении ФСБ России по Калининградской области назвали участки внутренних водоёмов региона, где запрещено ловить рыбу, нырять с аквалангом и вести любую хозяйственную деятельность. С начала 2026 года за нарушения правил пограничного режима задержали более 140 человек, сообщили в пресс-службе погрануправления в понедельник, 27 июля.

Наиболее распространённые нарушения касаются правил учёта, хранения и содержания маломерных судов, выхода из пунктов базирования и возвращения в них. Поэтому в ведомстве напомнили, где действует особый режим:

в акватории Калининградского залива — южнее условной линии мыс Острый — устье реки Мамоновка; в Куршском заливе — севернее условной линии мыс Крюк — устье реки Рыбное.

Также никто не может находиться на воде на расстоянии двух миль от государственной границы. Те же самые ограничения действуют в Калининградском морском канале.

Выходить в море на частных лодках и нырять с аквалангом запретил своим указом в июле 2025 года губернатор Калининградской области.