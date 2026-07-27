Пограничники рассказали, где в Калининградской области нельзя передвигаться на лодках и нырять с аквалангом

В пограничным управлении ФСБ России по Калининградской области назвали участки внутренних водоёмов региона, где запрещено ловить рыбу, нырять с аквалангом и вести любую хозяйственную деятельность. С начала 2026 года за нарушения правил пограничного режима задержали более 140 человек, сообщили в пресс-службе погрануправления в понедельник, 27 июля.