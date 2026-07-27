Ограничения ввели на трассах в Нижегородской области 27 июля

С 27 июля по 2 августа в Нижегородской области действуют ограничения на ряде автодорог — причиной стали ремонтные мероприятия. Об этом уведомили в ФКУ «Волго‑Вятскуправтодор».
На трассе М‑7 «Волга» на отрезке с 423‑го по 429‑й км (в направлении Казани) проводят фрезерование и укладку дорожного покрытия. В связи с этим ширина проезжей части уменьшена: водителям разрешено двигаться по свободной полосе, соблюдая скоростной режим не выше 50 км/ч.
Ещё один участок М‑7 затронут ремонтными работами в Лысковском округе — на 498−507‑м км ведётся устройство слоёв износа. Здесь также сужена проезжая часть, а на двухполосных сегментах возможно реверсивное движение. Допустимая скорость на этом отрезке — 40−50 км/ч.
На автодороге Р‑158 (Нижний Новгород — Саратов) ограничения действуют сразу на четырёх участках. На мосту через реку Кудьму в посёлке Дружный (Нижний Новгород) движение организовано по одной полосе в каждом направлении, предельная скорость — 40 км/ч.
В Дальнеконстантиновском округе на 38−40‑м км компания «Юпитер» планирует возобновить работы по устройству слоёв износа. На соседнем участке (40−46‑й км) продолжается капитальный ремонт с расширением дорожного полотна: движение осуществляется по двум полосам, скорость ограничена диапазоном 40−50 км/ч.
На мосту через Тешу в Арзамасе также действует ограничение: проезд обеспечен по одной полосе в каждую сторону, максимальная скорость — 40 км/ч.
На трассе Р‑177 «Поветлужье» ремонтные мероприятия затронули три участка. На отрезке 94−113‑й км проводится плановый ремонт: из‑за сужения проезжей части на отдельных сегментах возможен реверс, разрешённая скорость — до 40−50 км/ч.
Капитальный ремонт ведётся и на мосту через Люнду в деревне Боковой (Семёновский округ): автомобилистам следует использовать временную дорогу рядом с переправой, двигаясь со скоростью не более 30 км/ч.
Аналогичные меры приняты на мосту через реку Зимара в Воскресенском округе: здесь организовано реверсивное движение, а предельно допустимая скорость установлена на отметке 30 км/ч.
Ранее Минтранс объяснил установку камер на 50 км/ч на Борской дамбе.