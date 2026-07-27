Ограничения ввели на трассах в Нижегородской области 27 июля

На трассе М‑7 «Волга» на отрезке с 423‑го по 429‑й км (в направлении Казани) проводят фрезерование и укладку дорожного покрытия. В связи с этим ширина проезжей части уменьшена: водителям разрешено двигаться по свободной полосе, соблюдая скоростной режим не выше 50 км/ч.