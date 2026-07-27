Калининградские врачи спасли 61-летнего мужчину с раком нижней челюсти

«Особую сложность представляло расположение опухоли и лимфоузлов. В зоне вмешательства проходят крупные сосуды и нервные стволы, отвечающие за речь, глотание и мимику. Перед хирургами стояла задача не только полностью удалить опухоль, но и максимально сохранить эти структуры, а также каркас нижней челюсти, чтобы минимизировать косметический дефект. Такой подход позволит пациенту в дальнейшей перспективе выполнить реконструктивное протезирование и восстановить утраченный участок челюсти и зубной ряд», — пояснили в онкоцентре.