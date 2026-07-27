Калининградские врачи спасли 61-летнего мужчину с раком нижней челюсти. Хирурги удалили часть поражённой кости вместе с опухолью и метастазами в лимфоузлах. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального онкологического центра.
Местный житель обратился к стоматологу с незаживающей язвой на десне. Несмотря на проведённое лечение, образование во рту не исчезало.
После консультации челюстно-лицевых хирургов пациенту была выполнена биопсия, результаты которой подтвердили наличие злокачественной опухоли. Для дальнейшего обследования и лечения мужчину направили в Онкологический центр Калининградской области. Дообследование показало, что опухоль распространилась на костную ткань нижней челюсти, — рассказали в онкоцентре.
Во время операции хирурги удалили новообразование вместе с поражённым участком челюсти размером примерно шесть на два сантиметра. Одновременно специалисты удалили лимфатические узлы, поражённые метастазами.
«Особую сложность представляло расположение опухоли и лимфоузлов. В зоне вмешательства проходят крупные сосуды и нервные стволы, отвечающие за речь, глотание и мимику. Перед хирургами стояла задача не только полностью удалить опухоль, но и максимально сохранить эти структуры, а также каркас нижней челюсти, чтобы минимизировать косметический дефект. Такой подход позволит пациенту в дальнейшей перспективе выполнить реконструктивное протезирование и восстановить утраченный участок челюсти и зубной ряд», — пояснили в онкоцентре.
До полного формирования рубца мужчина будет питаться через зонд. После получения результатов гистологического исследования врачи определят дальнейшую тактику лечения.
С начала 2026 года в онкоцентре выполнили три подобных вмешательства. Во всех случаях пациенты обращались к стоматологам с жалобами на длительно незаживающие язвы и другие воспаления на слизистой оболочке рта.
«Опухоли полости рта часто маскируются под обычные стоматологические заболевания. Именно поэтому любые язвы, эрозии или образования, которые не заживают в течение двух-трёх недель, должны стать поводом для более углубленного обследования. Своевременно выполненная биопсия позволяет поставить диагноз на ранней стадии и значительно увеличивает шансы на успешное лечение», — отметил главный врач онкоцентра Степан Миракян.