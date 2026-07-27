Ученые обнаружили уникальные краснокнижные орхидеи в Режевском заказнике

Программа научных наблюдений на Липовском карьере ведется с 2020 года. За это время Мякотица в границах заказника не отмечалась. Ближайшие точки ее произрастания — станция Мурзинка и озеро Таватуй. Вид отличается низкой численностью и встречается только в одиночных экземплярах.