В Грозном отремонтируют школу № 60

Общеобразовательную школу № 60 города Грозного отремонтируют при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Чеченской Республики.
Внутри специалисты проводят косметический ремонт коридоров и учебных кабинетов, а для холлов на каждый этаж закуплены пуфики. Также в учреждении модернизируют освещение и обновляют спортивный зал, чтобы создать современные условия для уроков физкультуры, занятий спортивных секций, соревнований и общешкольных мероприятий.
«Для нас важно, чтобы школа была не только местом получения знаний, но и комфортным пространством для развития, общения и самореализации детей. Ремонтные работы, которые проходят в этом году, позволят сделать образовательную среду более современной и удобной», — сказал директор школы Мурад Масхутов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.