В Грозном отремонтируют школу № 60

«Для нас важно, чтобы школа была не только местом получения знаний, но и комфортным пространством для развития, общения и самореализации детей. Ремонтные работы, которые проходят в этом году, позволят сделать образовательную среду более современной и удобной», — сказал директор школы Мурад Масхутов.