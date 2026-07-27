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В Пермском крае нашли тело художницы, унесенной во время паводка

Тело художницы, унесенной во время паводка, нашли в 40 километрах от села Кын.

ПЕРМЬ, 27 июл — РИА Новости. Тело художницы Олеси Косаревой, которую 10 июля в пермском Кыну унесла река во время паводка, обнаружили в 40 километрах от поселка, погибшую кремируют, сообщила мать девушки.

«Сегодня я была на опознании. Тело сильно пострадало, опознать по нему невозможно, я узнала Олесю по одежде. Ее тело прошло страшный путь — 40 километров в потоке, — пока не застряло в завале из мусора и деревьев. Мы будем кремировать Олесю. Денег на это хватит из собранных средств», — написала женщина в Telegram-канале дочери.

Более двух недель назад во время паводка, вызванного мощными ливнями, в пермском селе Кын попала 28-летняя художница Олеся Косарева. Ее унесло потоками воды, велись поиски. В воскресенье в краевом СУСК РФ РИА Новости сообщили, что тело девушки найдено.