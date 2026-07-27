Акция памяти на фасаде Донецкой оперы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На фасаде «Донбасс Оперы» ожил образ танцующей балерины, которая погибла в 2022 году в результате обстрела ВСУ, когда шла с бабушкой в театр.
Видеопроекцию сопровождало живое исполнение произведения Сергея Прокофьева на фортепиано.
«Сегодняшняя акция — не просто художественная композиция. Это память о 12-летней Кате и обо всех детях Донбасса, которым не дали повзрослеть», — отметил министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский. 27 июля — День памяти детей-жертв войн в Донбассе.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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