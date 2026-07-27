В Самарской области ограничения на продажу топлива на АЗС сделают временными

Кроме того, врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков рассказал на оперативном совещании, что мониторинг цен на частных АЗС, проведенный Самарским УФАС совместно с прокуратурой, не выявил спекуляций на автозаправках. Владельцев частных АЗС уведомили о недопустимости увеличения цен на автомобильное топливо.