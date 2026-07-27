В селе Прикумском на Ставрополье построят врачебную амбулаторию

Современную врачебную амбулаторию построят в селе Прикумском Минераловодского округа Ставропольского края при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве региона.
Сейчас специалисты устанавливают кондиционеры и монтируют радиаторы отопления. В амбулатории оборудуют кабинеты врачебного приема, процедурный и прививочный, помещения для дневного пребывания пациентов. Медучреждение сможет принимать более 60 человек за смену.
«Строительство врачебной амбулатории в Прикумском — очередной шаг в развитии медицинской инфраструктуры Минераловодского округа. Благодаря нацпроекту планомерно обновляем первичное звено здравоохранения в сельских территориях, приближая качественную медицинскую помощь к каждому пациенту. Такие проекты напрямую способствуют достижению главной цели нацпроекта — увеличению продолжительности здоровой жизни граждан», — сказал министр здравоохранения региона Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.