«Симфония народов», ярмарка и встреча с психологом: куда бесплатно и с пользой сходить в Калининграде после работы

Лекция о роковой драме двух королев — Марии Стюарт и Елизаветы Тюдор. Чем очаровала Мария современников и потомков? Красотой, свободолюбием и тем, что, став жертвой самовластья, вызывала сострадание. Её биография превратилась в легенду и послужила сюжетом для драм, романов и стихов.