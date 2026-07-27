«Симфония народов», ярмарка и встреча с психологом: куда бесплатно и с пользой сходить в Калининграде после работы

Устали от работы? Пора развеяться: сходить на уличный фестиваль, послушать умную лекцию или прикупить что-нибудь на ярмарке. «Клопс» представляет традиционнную подборку бесплатных мероприятий недели.
Фестиваль национального единства «Симфония народов»0+
Когда: вторник, 28 июля, 10:00.
Где: площадь у Кафедрального собора Христа Спасителя.
В центре города пройдёт фестиваль, посвящённый Дню князя Владимира и Крещения Руси. Организаторы — Калининградская епархия и региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора.
Программа:
10:00 — Божественная литургия в Кафедральном соборе, 11:45 — гимн России на площади, 12:00 — колокольный звон по всей Калининградской епархии.
Далее — музыкальные и танцевальные выступления национальных объединений области, народные игры, угощения, подворья с национальными и религиозными традициями.
Вход свободный.
Лекция «Мария Стюарт»16+
Когда: вторник, 28 июля, 18:30.
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).
Лекция о роковой драме двух королев — Марии Стюарт и Елизаветы Тюдор. Чем очаровала Мария современников и потомков? Красотой, свободолюбием и тем, что, став жертвой самовластья, вызывала сострадание. Её биография превратилась в легенду и послужила сюжетом для драм, романов и стихов.
Лектор — московский историк Алла Исправникова. Вход свободный.
Литературно-музыкальный вечер памяти Владимира Высоцкого12+
Когда: вторник, 28 июля, 17:00−20:00.
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39).
В концерте примут участие творческие коллективы Дома офицеров Балтийского флота. В программе: чтение стихов, исполнение песен, разговоры о жизни и творчестве Владимира Высоцкого. После основной части состоится свободный микрофон для всех желающих выступить и высказаться.
Вход свободный. Вечер состоится в рамках фестиваля «Высоцкий в Калининграде: вчера, сегодня и всегда!».
Виртуальная краеведческая прогулка «Площадь Победы»12+
Когда: четверг, 30 июля, 16:30.
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39).
Всех любителей истории приглашают в виртуальное путешествие по району современной Площади Победы. Рассказ затронет разные исторические периоды, а особое внимание уделят советскому времени.
Спикер — главный библиотекарь отдела информирования населения по вопросам городского развития Татьяна Тупота. Вход свободный.
Встреча «Синдром Отелло»18+
Когда: четверг, 30 июля, 17:00.
Где: библиотека им. А. А. Леонова (проспект Мира, 62).
Психолог Николаевна Бойко расскажет о ревности — чувстве, знакомом многим, которое порой трудно преодолеть и которое может приводить к трагедии. На встрече обсудят, как отследить появление ревности, понять, когда она становится патологической, и как её преодолевать.
Это второе занятие из цикла «Выбираю жизнь». Вход свободный.
Закрытие ярмарки «Сделано в Калининграде»0+
Когда: до 31 июля, 12:00−19:00.
Где: улица Виктора Гюго, у «Философского» моста.
В пятницу, 31 июля, завершает работу выставка-ярмарка изделий ручной работы от местных мастеров. На этой неделе у гостей есть последний шанс закупиться украшениями, керамикой, текстилем и игрушками, а также посетить мастер-классы.
Вход свободный.
30 июля, в Международный день дружбы, двое посетителей смогут осмотреть основную экспозицию Музея янтаря по одному билету. Для это нужно назвать в кассе кодовое слово — «дружба».