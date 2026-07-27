Пограничники привлекли более 140 нарушителей в заливах и канале Калининграда

Правила действуют в акватории Калининградского залива — южнее линии мыс Острый — устье реки Мамоновка, и в Куршском заливе — севернее линии мыс Крюк — устье реки Рыбное. В Калининградском заливе, в пределах 2 морских миль от границы, запрещено пребывание физических лиц, в том числе на маломерных судах и с аквалангами. Аналогичные ограничения действуют и в Калининградском морском канале. В этих районах также запрещена хозяйственная, промысловая и иная деятельность.