Пограничники привлекли более 140 нарушителей в заливах и канале Калининграда

Большинство штрафов — за нарушение правил учёта и стоянки маломерных судов. В отдельных районах залива запрещено даже погружение с аквалангом.
В 2026 году пограничное управление ФСБ по Калининградской области привлекло к ответственности более 140 нарушителей правил пограничного режима. Большинство из них — за нарушение учёта, хранения и содержания маломерных судов, а также правил выхода из пунктов базирования и возвращения в них.
Правила действуют в акватории Калининградского залива — южнее линии мыс Острый — устье реки Мамоновка, и в Куршском заливе — севернее линии мыс Крюк — устье реки Рыбное. В Калининградском заливе, в пределах 2 морских миль от границы, запрещено пребывание физических лиц, в том числе на маломерных судах и с аквалангами. Аналогичные ограничения действуют и в Калининградском морском канале. В этих районах также запрещена хозяйственная, промысловая и иная деятельность.
За нарушения предусмотрена административная ответственность.