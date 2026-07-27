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Белорусы смогут узнавать свой вес в драниках

В Беларуси людей будут взвешивать в эквиваленте драников.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси можно будет узнать свой вес в драниках, и для этого нужно поехать в Брест. Подробности рассказали в телеграм-канале «#1регион» Брестского облисполкома.

«Драниковые» весы презентовали на день города Брест, который в минувшие выходные, 24 — 26 июля, праздновал свое 1007-летие.

— Гости для определения своего веса могли выбрать из десяти позиций: драники, креветки, глазированные сырки, пенный напиток, монеты и другие варианты, — рассказали местные власти.

За праздник более 5000 человек узнали свой вес в забавном эквиваленте. Поэтому после празднеств вызвавшие ажиотаж в День города гигантские весы решено было установить в центре Бреста.

Пока весы забрали на апгрейд, чтобы подправить программное обеспечение и заменить невостребованные для взвешивания позиции на более интересные.

Тем временем президент Александр Лукашенко сказал, какое предприятие досталось Беларуси непросто.

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