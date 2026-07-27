Белорусы смогут узнавать свой вес в драниках

В Беларуси можно будет узнать свой вес в драниках, и для этого нужно поехать в Брест. Подробности рассказали в телеграм-канале «#1регион» Брестского облисполкома.
«Драниковые» весы презентовали на день города Брест, который в минувшие выходные, 24 — 26 июля, праздновал свое 1007-летие.
— Гости для определения своего веса могли выбрать из десяти позиций: драники, креветки, глазированные сырки, пенный напиток, монеты и другие варианты, — рассказали местные власти.
За праздник более 5000 человек узнали свой вес в забавном эквиваленте. Поэтому после празднеств вызвавшие ажиотаж в День города гигантские весы решено было установить в центре Бреста.
Пока весы забрали на апгрейд, чтобы подправить программное обеспечение и заменить невостребованные для взвешивания позиции на более интересные.
Тем временем президент Александр Лукашенко сказал, какое предприятие досталось Беларуси непросто.