Акция «Социальный парикмахер» прошла в Биробиджанском районе ЕАО

Сотрудники комплексного центра социального обслуживания в Биробиджанском районе Еврейской автономной области (ЕАО) провели акцию «Социальный парикмахер». Она была организована в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте социальной защиты населения правительства региона.
Специалисты собрали у своих подопечных из отдаленных населенных пунктов заявки на парикмахерские услуги. Делать стрижки совершенно бесплатно вызвалась «серебряный» волонтер Ольга Несина. Она несколько лет назад прошла специальное обучение под названием «Красота с доставкой на дом». В итоге Ольга посетила шесть человек.
Отмечается, что все участники акции «Социальный парикмахер» — подопечные комплексного центра социального обслуживания. Во время стрижек его сотрудники проводили дополнительное обследование хозяйств и спрашивали у получателей услуг, в чем еще те нуждаются.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.