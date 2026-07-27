Акция «Социальный парикмахер» прошла в Биробиджанском районе ЕАО

Специалисты собрали у своих подопечных из отдаленных населенных пунктов заявки на парикмахерские услуги. Делать стрижки совершенно бесплатно вызвалась «серебряный» волонтер Ольга Несина. Она несколько лет назад прошла специальное обучение под названием «Красота с доставкой на дом». В итоге Ольга посетила шесть человек.