На Южном Урале обнаружили одну из самых глубоких древних шахт России

Главной находкой стала шахта на юго-восточном краю памятника. Сначала на поверхности было видно лишь небольшое понижение — диаметром 10 метров и глубиной до метра. Но раскопки показали: на самом деле шахта уходит вниз более чем на девять метров, а на максимальной глубине имеет форму квадрата со стороной около двух метров. На сегодня в Челябинской области это самая древняя и одна из самых глубоких выработок бронзового века в стране.