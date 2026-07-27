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На Южном Урале обнаружили одну из самых глубоких древних шахт России

В бронзовом веке в Воровской Яме добывали руду.

Источник: пресс-служба ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН

В Кизильском районе Челябинской области ученые ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН и ЮУрГУ завершили раскопки на медном руднике Воровская Яма. Это одна из самых глубоких древних шахт в России — ее глубина превышает девять метров, сообщили в пресс-службе ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН.

Памятник находится недалеко от поселка Зингейского. Рудник отрабатывали в XVII—XVI вв.еках до нашей эры скотоводы алакульской культуры. Сегодня на его месте — центральный карьер, окруженный отвалами породы, а на периферии — мелкие выработки и поселение горняков.

Главной находкой стала шахта на юго-восточном краю памятника. Сначала на поверхности было видно лишь небольшое понижение — диаметром 10 метров и глубиной до метра. Но раскопки показали: на самом деле шахта уходит вниз более чем на девять метров, а на максимальной глубине имеет форму квадрата со стороной около двух метров. На сегодня в Челябинской области это самая древняя и одна из самых глубоких выработок бронзового века в стране.

На поселении горняков ученые обнаружили четыре постройки — своего рода «бытовки», где мастера плавили медь, делали орудия, отдыхали и пережидали непогоду. Среди находок — каменные орудия, металлургические шлаки, металлические изделия, фрагменты керамики и кости скота — кухонные остатки древних металлургов.