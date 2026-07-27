На Южном Урале обнаружили одну из самых глубоких древних шахт России

Памятник находится недалеко от поселка Зингейского. Рудник отрабатывали в
Главной находкой стала шахта на юго-восточном краю памятника. Сначала на поверхности было видно лишь небольшое понижение — диаметром 10 метров и глубиной до метра. Но раскопки показали: на самом деле шахта уходит вниз более чем на девять метров, а на максимальной глубине имеет форму квадрата со стороной около двух метров. На сегодня в Челябинской области это самая древняя и одна из самых глубоких выработок бронзового века в стране.
На поселении горняков ученые обнаружили четыре постройки — своего рода «бытовки», где мастера плавили медь, делали орудия, отдыхали и пережидали непогоду. Среди находок — каменные орудия, металлургические шлаки, металлические изделия, фрагменты керамики и кости скота — кухонные остатки древних металлургов.