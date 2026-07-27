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Санавиация экстренно доставила двух тяжёлых пациентов в Красноярск

За первое полугодие санавиация помогла 1741 пациенту.

Вертолёт санавиации МИ-8 МТВ экстренно эвакуировал двух пациентов из Балахтинской районной больницы — с подозрением на тромбоэмболию и тяжёлой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На борту работала бригада нейрохирурга, анестезиолога-реаниматолога и фельдшера. После стабилизации состояния их доставили в Красноярск, где на острове Татышев уже ждали реанимобили. Сейчас оба пациента под наблюдением врачей.

За первое полугодие санавиация помогла 1741 пациенту. Воздушные суда провели в небе более 3500 часов. 1603 человека эвакуированы в центры более высокого уровня. Также доставляются медицинские грузы — компоненты крови для экстренной помощи.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае парень спас троих детей и едва не погиб.