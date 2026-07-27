КЧР вышла в лидеры по росту числа МСП в приоритетных отраслях экономики

Количество малых и средних предприятий в приоритетных сферах экономики на территории Карачаево-Черкесии за последний год выросло на 17%, благодаря чему регион вошел в число лидеров России по этому показателю, сообщили на официальном сайте главы и правительства республики. Поддержку отечественному бизнесу оказывают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Уточним, что в рейтинге Карачаево-Черкесия заняла второе место. Его она разделила с Ингушетией. Данные по динамике роста числа малых и средних предприятий в приоритетных отраслях экономики привела Корпорация МСП.
В целом по стране число таких субъектов бизнеса в обрабатывающей промышленности, ИТ, туризме, научно-технической деятельности и других приоритетных отраслях увеличилось на 105 тысяч. Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, рост наблюдается практически во всех регионах страны. Это, по его словам, отражает масштабные структурные изменения в экономике.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.