КЧР вышла в лидеры по росту числа МСП в приоритетных отраслях экономики

Количество малых и средних предприятий в приоритетных сферах экономики на территории Карачаево-Черкесии за последний год выросло на 17%, благодаря чему регион вошел в число лидеров России по этому показателю, сообщили на официальном сайте главы и правительства республики. Поддержку отечественному бизнесу оказывают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».