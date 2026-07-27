Сколько воды выпивать за день опасно для здоровья?

Ошибочно думать, что чем больше воды, тем лучше, особенно в жару. Медики предупреждают: передозировка водой вызывает гипонатриемию — смертельно опасное падение уровня натрия в крови. Подробнее о нормах употребления воды и как понять, что нужно срочно обращаться к врачу, читайте в справке aif.ru.
Сколько воды можно выпить за раз без вреда для здоровья?
Почки здорового взрослого человека способны выводить примерно 0,8−1 литр воды в час. Всё, что выпито сверх этого лимита, начинает накапливаться в тканях. Смертельно опасной дозой для здорового человека считается 4−5 литров воды, выпитых за пару часов, а 6−7 литров за три часа также легко приводят к тяжёлым последствиям. При этом важно понимать, что чем старше человек или чем больше у него лишнего веса, тем меньше критический объём жидкости.
Почему обычная вода может стать ядом?
Гипонатриемия развивается, когда концентрация натрия в крови падает ниже 135 ммоль/л при норме 135−145 ммоль/л.
Когда его становится слишком мало, вода начинает покидать сосуды и просачиваться прямо в клетки тканей, заставляя их «разбухать». Особенно опасно это для головного мозга — развивается отёк, повышается внутричерепное давление. Именно поэтому симптомы водного отравления включают головную боль, тошноту, спутанность сознания, судороги и потерю сознания.
Как понять, что вы перепили воды?
Распознать водное отравление на ранней стадии можно по нескольким характерным симптомам, которые не стоит игнорировать.
Список тревожных признаков:
- редкое мочеиспускание (реже чем раз в 2−3 часа) и ощущение тяжести в животе — вода не выводится, а задерживается в тканях;
- сильная головная боль, тошнота или «туман» в голове после обильного питья — возможный сигнал начинающегося отёка мозга;
- резкая слабость в мышцах, судороги и дезориентация — критический уровень, требующий немедленного вызова скорой помощи.
Кто в группе риска и как пить воду безопасно?
В группе риска — люди с болезнями почек, сердца и гипотиреозом, а также марафонцы и фанаты детокс-диет, теряющие соли и пьющие только воду. Чтобы избежать проблем, врачи советуют в жару пить минеральную воду или добавлять в обычную щепотку соли и лимон. Пейте равномерно в течение дня, не залпом, и обязательно ешьте — с пищей организм получает электролиты, удерживающие воду в сосудах.