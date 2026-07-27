Сколько воды выпивать за день опасно для здоровья?

Почки здорового взрослого человека способны выводить примерно 0,8−1 литр воды в час. Всё, что выпито сверх этого лимита, начинает накапливаться в тканях. Смертельно опасной дозой для здорового человека считается 4−5 литров воды, выпитых за пару часов, а 6−7 литров за три часа также легко приводят к тяжёлым последствиям. При этом важно понимать, что чем старше человек или чем больше у него лишнего веса, тем меньше критический объём жидкости.