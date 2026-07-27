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Память о погибших детях Донбасса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К памятнику «Детям Донбасса, детям войны» на Аллее ангелов в Донецке волонтеры возложили цветы и детские игрушки.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К памятнику «Детям Донбасса, детям войны» на Аллее ангелов в Донецке волонтеры возложили цветы и детские игрушки.

27 июля — День памяти погибших детей Донбасса.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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