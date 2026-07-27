Память о погибших детях Донбасса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К памятнику «Детям Донбасса, детям войны» на Аллее ангелов в Донецке волонтеры возложили цветы и детские игрушки.
27 июля — День памяти погибших детей Донбасса.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+
Узнать больше по теме
Донецк: крупнейший промышленный центр Донбасса
Донецк — один из крупнейших городов Донбасса и важный промышленный центр Восточной Европы. Он возник во второй половине XIX века благодаря развитию угледобычи и металлургии, а впоследствии стал одним из главных центров тяжелой промышленности. Сегодня Донецк остается одним из самых известных городов региона: собрали о нем главное.Читать дальше