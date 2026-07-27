Пропавшую собаку нашли спустя 5 лет в 1033 км от дома

Семья Джекман продолжала поиски на протяжении пяти лет, объезжая родные районы в надежде заметить питомца. Информация о находке поступила от знакомого, увидевшего пост в социальных сетях. Однако процедура возврата затянулась из-за обнаруженного у собаки микрочипа, который был установлен уже после пропажи. Сотрудники приюта дали владельцу чипа три дня на ответ, но тот не отреагировал, что позволило передать Чонга первоначальной хозяйке.