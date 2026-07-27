Пропавшую собаку нашли спустя 5 лет в 1033 км от дома

Как сообщает New York Post, в американском штате Индиана обнаружен пес Чонг, который числился пропавшим с 2021 года. Животное сбежало от владелицы Инмакулады Джекман в Линкольне (штат Небраска) и было найдено на стоянке грузовиков в 642 милях (1033 км) от родного города.
Семья Джекман продолжала поиски на протяжении пяти лет, объезжая родные районы в надежде заметить питомца. Информация о находке поступила от знакомого, увидевшего пост в социальных сетях. Однако процедура возврата затянулась из-за обнаруженного у собаки микрочипа, который был установлен уже после пропажи. Сотрудники приюта дали владельцу чипа три дня на ответ, но тот не отреагировал, что позволило передать Чонга первоначальной хозяйке.
При встрече пес узнал хозяйку и эмоционально поприветствовал ее лаем, а также познакомился с новой собакой семьи по кличке Че Че.