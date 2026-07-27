Химическая лаборатория Автозаводской ТЭЦ подтвердила компетенцию Росаккредитации

«Современные хроматографы — это больше, чем просто приборы для лабораторного контроля, это настоящий стратегический инструмент управления надежностью, — отмечает начальник химического цеха Автозаводской ТЭЦ Ольга Щербатюк. — Они позволяют нам буквально “видеть” скрытые процессы в оборудовании и технологических средах. Благодаря автоматизации и высоким стандартам точности, наши специалисты могут предотвращать поломки на ранней стадии и обеспечивать безопасную, экономичную и экологически ответственную работу станции».