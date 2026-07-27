Мобильные медбригады в Якутии за полгода обследовали более 24 тысяч человек

Свыше 24 тысяч человек было обследовано специалистами мобильных медицинских бригад в Якутии за первую половину 2026 года. Подобная работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.
За полгода специалисты бригад совершили 51 выезд в районы Якутии. Это позволило провести медосмотры во всех 89 населенных пунктах арктической зоны и 79 отдаленных селах.
Как отмечают специалисты, особое внимание уделено охране здоровья подрастающего поколения. Так, обследованиями охвачено около 4 тысяч детей. В труднодоступных населенных пунктах специалисты осмотрели более 2,5 тысячи человек. Это 23% от общей численности жителей данных территорий.
«Сегодня жители даже самых отдаленных сел имеют доступ к качественной медицинской помощи. И ранняя диагностика, профилактика заболеваний, которую обеспечивают мобильные доктора, ежегодно спасает десятки жизней и сохраняет здоровье тысячам якутян» — сообщила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.