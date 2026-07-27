В Калининградской области впервые создадут штаб цифровых волонтеров

В планах организовать штаба волонтеров, который объединит школьников, родителей и педагогов из образовательных организаций области. В нем будут проводить занятия и семинары по цифровой грамотности и кибербезопасности, семейные конкурсы, просветительские лекции, консультации для родителей и встречи со специалистами.