В Приангарье модернизируют оборудование Мегетского лесопитомника

«В лесном хозяйстве две темы, которые идут бок о бок: это лесные пожары и воспроизводство лесов. Возникновения лесных пожаров — это естественный природный процесс, и наша задача — оперативно реагировать на возгорания и ликвидировать их. А следующим шагом является возобновление леса. Сегодня в Мегете ведутся масштабные работы, и на этом мы не останавливаемся», — подчеркнул заместитель председателя правительства Приангарья Владимир Читоркин.