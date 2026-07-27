В Приангарье модернизируют оборудование Мегетского лесопитомника

Оборудование Мегетского лесного питомника модернизируют в Иркутской области. Подобную работу проводят при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного комплекса региона.
В частности, в лесопитомнике устанавливают четыре теплицы. Также их оснащают оборудованием для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. Сэкономленные после закупок средства направят на приобретение другой техники. Речь идет, например, об автоматизированных системах полива и комплекте специальных кассет для посадки семян.
«В лесном хозяйстве две темы, которые идут бок о бок: это лесные пожары и воспроизводство лесов. Возникновения лесных пожаров — это естественный природный процесс, и наша задача — оперативно реагировать на возгорания и ликвидировать их. А следующим шагом является возобновление леса. Сегодня в Мегете ведутся масштабные работы, и на этом мы не останавливаемся», — подчеркнул заместитель председателя правительства Приангарья Владимир Читоркин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.