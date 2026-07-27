Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санавиация помогла 1,7 тыс. жителям Красноярского края за полгода

За первое полугодие санитарная авиация Красноярского края помогла 1741 пациенту. Из них 1603 человека эвакуировали в медцентры более высокого уровня.

За первое полугодие санитарная авиация Красноярского края помогла 1741 пациенту. Из них 1603 человека эвакуировали в медцентры более высокого уровня.

Недавно бригада санавиации доставила в Красноярск двух пациентов из Балахтинской районной больницы. У одного было подозрение на тромбоэмболию, у второго тяжёлая черепно-мозговая травма. После стабилизации состояния их перевезли вертолётом Ми-8 МТВ в краевой центр, где пациентов уже ждали реанимобили.

Всего за полгода воздушные суда санитарной авиации провели в небе более 3500 часов. Чаще всего бригады вылетают к пациентам с инсультами, инфарктами и другими тяжёлыми состояниями, когда важна быстрая доставка в профильную клинику. Также рейсами перевозят медицинские грузы, в том числе компоненты крови для экстренной помощи на местах.

Работа санитарной авиации организована по региональному и федеральному проектам. Федеральный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи» входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».