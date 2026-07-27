Санавиация помогла 1,7 тыс. жителям Красноярского края за полгода

За первое полугодие санитарная авиация Красноярского края помогла 1741 пациенту. Из них 1603 человека эвакуировали в медцентры более высокого уровня.
Недавно бригада санавиации доставила в Красноярск двух пациентов из Балахтинской районной больницы. У одного было подозрение на тромбоэмболию, у второго тяжёлая черепно-мозговая травма. После стабилизации состояния их перевезли вертолётом Ми-8 МТВ в краевой центр, где пациентов уже ждали реанимобили.
Всего за полгода воздушные суда санитарной авиации провели в небе более 3500 часов. Чаще всего бригады вылетают к пациентам с инсультами, инфарктами и другими тяжёлыми состояниями, когда важна быстрая доставка в профильную клинику. Также рейсами перевозят медицинские грузы, в том числе компоненты крови для экстренной помощи на местах.
Работа санитарной авиации организована по региональному и федеральному проектам. Федеральный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи» входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».