Санавиация помогла 1,7 тыс. жителям Красноярского края за полгода

Всего за полгода воздушные суда санитарной авиации провели в небе более 3500 часов. Чаще всего бригады вылетают к пациентам с инсультами, инфарктами и другими тяжёлыми состояниями, когда важна быстрая доставка в профильную клинику. Также рейсами перевозят медицинские грузы, в том числе компоненты крови для экстренной помощи на местах.