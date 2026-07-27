Сумасшедший конвейер: как устроена машина Голдберга и для чего нужна

Машина Голдберга — это воображаемый или реальный механизм, которая использует цепную реакцию для выполнения простой задачи сложным и непрямым образом. Это например, выстроенные в длинную цепь множество объектов, которые проделывают множество разных манимпуляций, чтобы в конце концов включить лампочку. «РБК Тренды» собрали подборку самых интересных машин Голдберга.
Как устроена машина Голдберга?
Машины назвали так в честь американского карикатуриста и изобретателя Руба Голдберга, который в начале XX рисовал комиксы, где герои пользовались абсурдно сложными механизмами для решения банальных задач. Эти рисунки стали популярными, а термин «машина Гольдберга» иногда используется для ироничного обозначения слишком сложной системы.
Основной принцип работы машины — цепная реакция. Обычно подобные механизмы включают:
- шары, катящиеся по наклонным плоскостям;
- домино, падающие одно за другим;
- рычаги, маятники, колеса;
- воду, огонь, вентиляторы;
- животных или людей как часть механизма.
Энтузиасты выделяют несколько условных типов таких механизмов:
- механические, где используются только механические элементы;
- машины с использованием животных, птиц, людей и прочих живых организмов. К ним относят, в том числе, и работы самого Руба Голдберга;
- машины с использованием химических реакций и эффектов фазового перехода;
- системы, которые используют современные аппаратные средства и электронные компоненты;
- машины, в которых применяют свет или лучи лазера.
В мире проводится несколько соревнований, посвященных созданию машин Голдберга. Одно из самых известных организует французский университет Пердью с 1950 года. Турнир проводится ежегодно в марте, и в нем могут участвовать как студенты, так и преподаватели. Основное правило — создать систему, которая будет выполнять действие не менее чем за двадцать шагов. В 2007 году целью было собрать машину Голдберга, которая наполнит стакан апельсиновым соком, в 2008-м — собрать систему для жарки гамбургеров, а в 2009-м — машину, которая заменит старую лампочку энергосберегающей.
Самые необычные машины Голдберга
Работы Голдберга
В карикатурах Руба Голдберга можно встретить множество таких механизмов. Самым известным считается цикл изобретений безумного профессора Люцифера Горгонзолы. Тот придумывал автоматическую салфетку для вытирания усов после обеда, точилку для карандашей размером с комнату или автомобильную подушку безопасности, состоящую из таксы и черепахи.
Вот как работал механизм под названием «Самодействующая салфетка»: подняв ложку (A), профессор натягивает шнур (B), который дергает вторую ложку ©, подбрасывающую печенье (D). В воздухе печенье ловит попугай (E), вращая жердочку (F), это дает семенам (G) высыпаются в ведерко (H), которое опускается и тянет трос (I), включая зажигалку (J). Огонь воспламеняет фитиль ракеты (K); та, взлетая, серпом (L) перерезает веревку (M), фиксирующую маятник. Последний, качаясь, вытирает подбородок профессора салфеткой.
OK Go — This Too Shall Pass (2010)
Клип американской группы OK Go длиной четыре минуты полностью посвящен работе машины Голдберга с сотнями деталей: от игрушечного автомобиля, который запускает эффект домино с падающим роялем и стульями, и до скользящего подобно шару в боулинге глобусу, который сбивает участников команды с ног. В конце видео вся эта система приводит к раскрытию баннера, а музыкантов окрашивает в разные цвета.
«Том и Джерри»
В знаменитой анимационной серии также можно встретить множество примеров машины Голдберга. Одна из самых известных — ловушка для Джерри, которая могла бы пленить мышонка с первого шага, но работает немного сложнее. В дело вступают бильярд и сейф, но Тому так и не удается поймать антагониста.
«Лето кота Леопольда» (1983)
В анимационной серии советского периода тоже можно встретить пример машины Голдберга. В эпизоде «Лето кота Леопольда» мыши пытаются сбросить арбуз на голову коту и используют для этого сложную систему, которая включает бутылку с молоком, чайник, чашку, весы и бильярд. Конструкция, разумеется, срабатывает не так, как задумывалось.
«Назад в будущее» (1985)
Первая часть трилогии Роберта Земекиса начинается именно с демонстрации машины Голдберга, которая карикатурно готовит Доку Брауну и накладывает собачьи консервы его псу Эйнштейну. В третьей части Док, оказавшись на Диком Западе, использует похожее устройство для производства льда.
Фильм «Ход вещей» (1987)
Этот 30-минутная артхаусная лента режиссеров из Швейцарии Петера Фишли и Давида Вайса показывает работу конструкции из шин, бутылок, колес, сосудов с жидким азотом, горючими жидкостями, пенящимися материалами и многого другого. Фильм часто показывают в европейских и американских школах как образовательный, а также демонстрируют в музеях. Он получил ряд премий на международных кинофестивалях.
Машина Голдберга для рождественской елки
В 2016 году жители Риги вошли в книгу рекордов Гиннеса, использовав самую большую в мире машину Голдберга, чтобы зажечь рождественскую елку. На двух этажах столичной мэрии и на ратушной площади был собран механизм, который действовал по принципу домино и насчитывал 412 элементов.
Машина Голдберга в рекламе Honda
В 2003 году Honda выпустила двухминутный рекламный ролик «Cog», посвященный новой модели. Он демонстрирует машину Голдберга, сделанную из запчастей, чьи пружины, дворники и акустика в итоге заводят уже собранную машину. На съемку потребовалось 606 дублей. Не обошлось и без скандалов — авторы «Хода вещей» подали в суд на Honda, утверждая, что компания незаконно использовала идеи из их фильма.
Игра «The Incredible Machine»
Это серия головоломок от студии Sierra Entertainment, которую начали выпускать в 1992 году, а позже адаптировали для платформы Steam на Windows и macOS. Суть игры заключается в том, чтобы создать машину Голдберга с помощью доступных объектов, которые постепенно усложняются. Игровой процесс может начаться с простых веревок со шкивами и развиться до электроприборов, животных и даже людей. Игра также предлагает режим «свободного моделирования», в котором игрок может сам придумать себе головоломку.
Телепередача «Разрушители легенд»
В популярном американском ТВ-шоу, которое выходило с 2003-го по 2016 год, ведущие не раз проверяли работу машин Голдберга. Одна серия была посвящена механизму из бутылок «Coca-Cola», «Ментоса», шара для боулинга, игрушек, жареной индейки и всякого хлама. Его длина достигла 30 м, а система включала 60 движущихся частей.