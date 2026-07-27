Сумасшедший конвейер: как устроена машина Голдберга и для чего нужна

В мире проводится несколько соревнований, посвященных созданию машин Голдберга. Одно из самых известных организует французский университет Пердью с 1950 года. Турнир проводится ежегодно в марте, и в нем могут участвовать как студенты, так и преподаватели. Основное правило — создать систему, которая будет выполнять действие не менее чем за двадцать шагов. В 2007 году целью было собрать машину Голдберга, которая наполнит стакан апельсиновым соком, в 2008-м — собрать систему для жарки гамбургеров, а в 2009-м — машину, которая заменит старую лампочку энергосберегающей.