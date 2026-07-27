Охват молодежи «Пушкинской картой» в Тюменской области превысил 97%

Такую карту в регионе уже оформили около 169 тысяч людей в возрасте 14−22 лет. Активность жителей области подтверждается статистикой Минкультуры России. Так, с января по май текущего года в регионе по программе было продано почти 15 тысяч билетов на общую сумму свыше 71 млн рублей.