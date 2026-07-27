Охват молодежи «Пушкинской картой» в Тюменской области превысил 97%

Более 97% молодежи в Тюменской области охвачено программой «Пушкинская карта», которая реализуется при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте культуры региона.
Такую карту в регионе уже оформили около 169 тысяч людей в возрасте 14−22 лет. Активность жителей области подтверждается статистикой Минкультуры России. Так, с января по май текущего года в регионе по программе было продано почти 15 тысяч билетов на общую сумму свыше 71 млн рублей.
«На долю государственных и муниципальных учреждений культуры приходится 74% от общего числа реализованных билетов. Это говорит о востребованности классического репертуара и традиционных форматов досуга среди подрастающего поколения», — отметили в департаменте культуры региона.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.