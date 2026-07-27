Волгоградец описал в басне хайпующих на Мамаевом кургане блогеров

Волгоградец, как сообщает канал «Мобилизация 34», в духе и стиле известного русского баснописца Ивана Крылова сочинил свое произведение о мартышке, козле, сороке-стрекотунье и осле, в образе которых угадываются блогеры, которые когда-то использовали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде в качестве площадки для хайпа. Каждый раз для блогеров это заканчивалось всеобщим осуждением и даже уголовным делом и приговором. Однако желающие похайповать все еще находятся.