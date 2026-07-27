В кузбасской Юрге прошло обучающее мероприятие «Проектный десант. 2026»

Образовательное мероприятие «Проектный десант» провели в Юрге в Кузбассе. Занятие было организовано при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.
Обучение прошло в «Добро. Центре» на базе «Молодежного центра» Юрги. На мероприятии выступили лекторы Российского общества «Знание». Участники занятия узнали, что представляет собой конкурс «Росмолодежь. Гранты», каковы основные требования к авторам проектов и как правильно упаковать свою идею, чтобы заявка получила высокую оценку экспертной комиссии.
Особую ценность мероприятию придали личные консультации. Каждый участник смог презентовать собственную инициативу, обсудить ее с лекторами, получить профессиональные советы и ответы на вопросы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.