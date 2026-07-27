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Система авиапатрулирования в Нижегородской области обнаружила два лесных пожара

Особенно тщательно мониторят леса Борского, Воскресенского, Михайловского и Выксунского лесничеств.

Источник: Живем в Нижнем

Два возгорания потушили в лесах Нижегородской области с помощью системы авиапатрулирования в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своих соцсетях.

Самолеты отслеживают задымления на расстоянии до 20 километров. За год они могут налетать 580 часов. В зоне особого внимания — леса Борского, Воскресенского, Михайловского и Выксунского лесничеств. Именно там чаще всего возникают пожары.

Помимо авиации, работает и наземное патрулирование: 255 маршрутов общей протяженностью 17 тысяч километров.

Глава региона также обратился к любителям грибов и ягод. По его словам, в самый разгар сезона «тихой охоты» необходимо помнить о безопасности. Нельзя бросать окурки, разводить костры в неподготовленных местах. Даже стеклянная бутылка на солнце может стать причиной пожара.

Напомним, на прошлой неделе жертвами пожаров в Нижегородской области стали три человека.