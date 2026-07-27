Гострудинспекция Башкирии назвала условие сокращения рабочего дня в жару.

«Также 220-я статья ТК РФ закрепляет за работниками право не выполнять работу, если существует угроза здоровью и жизни. Руководство компании должно обеспечить в такой ситуации иную работу в комфортных условиях. Если таковой не имеется, то сотрудник, подав соответствующее заявление, может уйти домой или отказаться от выполнения своих рабочих обязанностей. Согласно 157-й статье ТК РФ работодатель обязан оплатить время простоя по своей вине (в размере не менее двух третей средней заработной платы работника). Простой из-за повышенной температуры на рабочем месте — это вина работодателя, так как отслеживать условия труда — его обязанность», — сказала замруководителя Гострудинспекции РБ.