Гострудинспекция Башкирии назвала условие сокращения рабочего дня в жару.

В условиях сильной жары, какая сейчас установилась в регионе, многие задаются вопросом: при какой температуре сокращается рабочий день? Заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова разъяснила требования охраны труда во время жары.
По ее словам, в Трудовом кодексе нет отдельной нормы, посвящённой выполнению работ при высоких температурах воздуха.
«Если ранее продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы была установлена СанПиНом (при повышении температуры воздуха в рабочем помещении до 28,5°C рабочий день стоит сократить на час и так далее), то сейчас этого нет. Вместе с тем 212-я статья ТК РФ возлагает на работодателя обязанность обеспечивать условия труда и безопасность, соответствующие государственным нормативам охраны труда», — отметила Оксана Ванскова.
Как отметила Ванскова, работодатель обязан оценивать риски и принимать меры, если температура создаёт реальную угрозу здоровью и жизни работников.
«Также 220-я статья ТК РФ закрепляет за работниками право не выполнять работу, если существует угроза здоровью и жизни. Руководство компании должно обеспечить в такой ситуации иную работу в комфортных условиях. Если таковой не имеется, то сотрудник, подав соответствующее заявление, может уйти домой или отказаться от выполнения своих рабочих обязанностей. Согласно 157-й статье ТК РФ работодатель обязан оплатить время простоя по своей вине (в размере не менее двух третей средней заработной платы работника). Простой из-за повышенной температуры на рабочем месте — это вина работодателя, так как отслеживать условия труда — его обязанность», — сказала замруководителя Гострудинспекции РБ.