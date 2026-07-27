Бизнес-завтрак для предпринимателей организовали в Новокуйбышевске

Начинающие предприниматели Новокуйбышевска в Самарской области приняли участие в бизнес-завтраке, организованном по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации городского округа Новокуйбышевск.
Главной темой встречи стало удаленное управление компанией. Спикером на мероприятии выступил основатель агентства недвижимости Family Capital, член Национального совета Российской Гильдии Александр Шарахов. Он поделился с гостями практическими кейсами из своей практики и ответил на самые волнующие вопросы.
По итогам бизнес-завтрака многие предприниматели выразили желание продолжить обсуждение в более узких рабочих группах, а также получить индивидуальные консультации от спикера. Организаторы подчеркнули, что подобные мероприятия способствуют повышению деловой грамотности и укреплению предпринимательского сообщества Новокуйбышевска.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.