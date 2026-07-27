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Жителей Ворсмы предупредили о полетах БПЛА 28 и 29 июля

Дроны используют для аэрофотосъемочных работ.

Источник: Живем в Нижнем

Жителей Ворсмы предупредили о проведении аэрофотосъемочных работ с помощью беспилотников. Технические мероприятия пройдут 28 и 29 июля с 10:00 до 16:00, сообщили в нижегородском Росреестре.

Квадрокоптер черно-белого цвета будет летать над городом, чтобы обновить картографические данные и проверить состояние земельных участков. Полеты запланированы в границах нескольких кадастровых кварталов.

В ведомстве заверили, что все маршруты согласованы, а полеты полностью безопасны. Местных жителей и гостей города попросили отнестись к проведению работ с пониманием.

Ранее в Нижегородской области отменили режим беспилотной опасности.

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