На Урале оштрафовали стоматологию за лечение, которое едва не сгубило пациента

В Екатеринбурге в июне 2024 года мужчина обратился в одну из стоматологий. Ему удалили два зуба. Однако врачи не выдали рекомендации, не назначили антибактериальную терапию. По итогу, такое посещение специалистов едва не стоило уральцу жизни. Об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.