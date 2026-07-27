Вафельную разметку нанесли на семи сложных перекрестках в Нижнем Новгороде. Это ул. Ильинская — Малая Покровская, площадь Минина и Пожарского — ул. Варварская, проспект Гагарина — ул. Ветеринарная, ул. Бекетова — ул. Нартова и три на площади Лядова, сообщил мэр Юрий Шалабаев.
В преддверии учебного года в городе начали обновлять дорожную разметку. Бригады работают как на главных дорожных артериях, так и пешеходных переходах, подходах к социальным объектам, парковках для средств индивидуальной мобильности и велодорожках.
Новую разметку уже нанесли на улице Завкомовской, где расположена школа № 138, на Гвоздильной у школы № 123, на Героя Самочкина у детсада № 125, на Нахимова у школы № 160, на пр. Ленина у лицея № 180 и у школы № 60, в пер. Райниса у детского сада № 103 и др. В августе дорожники должны закончить эти работы полностью.
Всего в этом году в Нижнем Новгороде обновят более 110 тысяч кв. метров разметки, причем 95% от общего её объема выполняется более устойчивыми ко внешнему воздействию термопластичными материалами.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородскую канатную дорогу начали готовить к возобновлению работы после остановки в июле.