В Пермском крае задержали подозреваемых в хищении выплат у военнослужащих

В одном из эпизодов фигуранты похитили 1,5 млн рублей, выплаченных мужчине после заключения контракта с Минобороны. В другом случае они намеревались завладеть еще 1,1 млн рублей, однако довести задуманное до конца не смогли — подозреваемых задержали сотрудники правоохранительных органов.