Третий тур и Гранд‑финал баскетбольного турнира 3D CUP завершились в Нижнем Новгороде

25 июля в Александровском саду прошли третий тур и Гранд‑финал баскетбольного турнира 3D CUP, сообщили в Министерстве спорта Нижегородской области. На площадке встретились сильнейшие команды сезона; матчи подарили зрителям напряжённую борьбу и яркие эмоции.
По итогам третьего тура места распределились так:
1 место — Gorky PRO, 2 место — АННИНО‑ОЗСК, 3 место — ГЕОТЕКСИНТ.
Индивидуальные награды третьего тура: MVP — Максим Погодин; лучший снайпер — Егор Дульцев; лучший защитник — Егор Гатин.
В гранд‑финале борьба достигла апогея: чемпион определялся в серии буллитов. Победителем второго сезона 3D CUP стала команда GOD DAMN PRO; серебро — Gorky PRO; бронза — ГЕОТЕКСИНТ. Награды финала получили: MVP — Максим Ячменев (GOD DAMN PRO), лучший защитник — Прохор Фомин, лучший снайпер — Демьян Давыдов.
Гостем Гранд‑финала стал нижегородский DJ и продюсер BYOR, чьи треки звучат на мировых танцевальных площадках. Организаторы поблагодарили команды, игроков и болельщиков за атмосферу и эмоции мероприятия.
«Желаем новых побед, ярких матчей и еще больше больших баскетбольных историй впереди», — заявили в Минспорта.
Ранее сообщалось, что около 100 нижегородцев приняли участие в отборочном этапе Media Basket.