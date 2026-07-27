Третий тур и Гранд‑финал баскетбольного турнира 3D CUP завершились в Нижнем Новгороде

25 июля в Александровском саду прошли третий тур и Гранд‑финал баскетбольного турнира 3D CUP, сообщили в Министерстве спорта Нижегородской области. На площадке встретились сильнейшие команды сезона; матчи подарили зрителям напряжённую борьбу и яркие эмоции.